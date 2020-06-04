Потанин потерял $1,5 млрд за день после аварии на ТЭЦ "Норникеля"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Состояние главы и бенефициара компании "Норникель" Владимира Потанина за день 4 июня сократилось на $1,5 млрд из-за падения акций компании после аварии на ТЭЦ в Норильске. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time .

Так, по состоянию на 17:45 мск, состояние Потанина составляло $25 млрд.

"С такими потерями Владимир Потанин вошел в тройку наиболее обедневших за день миллиардеров. Больше него потерял с начала дня только китайский бизнесмен Цинь Иньлинь (минус $7,5 млрд), на третьем месте - Марк Цукерберг (минус $926 млн)", - сообщает Forbes.

При этом глава "Норникеля" остается богатейшим российским бизнесменом в списке Forbes.

По данным на 17:45 мск, акции "Норникеля" на Московской бирже дешевели на 8,18%, до 20 038 рублей за акцию. При этом в минимальных значениях в ходе торгов их стоимость достигала 19 738 рублей (-9,56%). По данным на 18:05 мск, акции "Норникеля" теряют 8%, снижаются до 20 100 рублей.