Производители органических продуктов просят о господдержке и налоговых льготах

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Производители органической продуктов в России выступили за получение государственной поддержки и налоговых льгот. Об этом говорится в сообщении Национального органического союза (НОС).

"Государственная поддержка необходима органическим производствам для прохождения сложного переходного периода и для компенсации расходных направлений, таких, как сертификация, строительство, закупка семян и биоудобрений, получение кредитов. Субсидии могут стимулировать рост количества органических предприятий и развитие сектора в целом, убеждены эксперты отрасли и сами производители", - отмечается в сообщении.

По словам исполнительного директора союза Олега Мироненко, которые приводятся в сообщении, производителям органических продуктов необходима поддержка в разных направлениях. "Например, в конверсионный период производители сталкиваются с дополнительными расходами. Приходится покупать новое оборудование, перестраивать помещения и так далее. Производство продукции получается более дорогим по сравнению с традиционным, однако производитель еще не продает свою продукцию как органическую по премиум-ценам, поэтому дотации государства в период конверсии очень нужны", - сказал он.

Он отметил, что также стоит поддержать субсидиями органических переработчиков, например, в виде инвестиций в строительство помещений для переработки, поддержки развития кооперативов. Пока лишь 11% компаний российского органического рынка занимаются переработкой продукции. "А ведь в результате развития отечественного перерабатывающего сектора Россия станет менее зависима от импорта переработанных продуктов, кроме того, экспортировать переработанные продукты более выгодно, чем сырье", - подчеркнул он.

Стоит также ввести налоговые льготы для производителей органических продуктов, считает Мироненко. "Сейчас 95% инвестиций в органическое сельское хозяйство - частные; таким образом, налоговые льготы могут послужить дополнительным стимулом для дальнейшего инвестирования в сектор органики. Для государства это тоже плюс: такая мера не требует выделения дополнительных бюджетных средств", - сказал он. По его мнению, поможет также включение органического сельского хозяйства в приоритетные направления развития отрасли. Тогда выделенные на сельское хозяйство бюджетные средства могут быть использованы для поддержки сектора органики, что не потребует выделения дополнительных ресурсов.

Как считает исполнительный директор НОС, субсидии также стоит направить на обучение специалистов в области сертификации, на развитие программ обучения в сфере органики в сельскохозяйственных вузах, а также на переподготовку кадров для фермеров и действующих сельхозпредприятий. "В результате реализации мер финансовой поддержки производителей органики вырастет количество таких производств, а значит, вырастет предложение и уменьшится себестоимость органической продукции. В выигрыше будут и потребители, поскольку спрос на органику постепенно растет", - заключил он.