Туроператоры откладывают программы в Сочи с перелетом Azur Air на 1 июля

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Туроператоры Anex Tour и "Интурист" переносят на 1 июля запуск турпрограмм в Сочи на базе авиаперевозки Azur Air. Об этом сообщили ТАСС представители компаний.
Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, сообщил в четверг губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Интурист" в конце мая перенес время старта чартерной программы по Сочи на 1 июля, по Анапе чартерная программа также запланирована с 1 июля", - сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора.
Anex Tour также переносит программу. "По информации от перевозчика, программы Azur Air в Сочи откладываются на конец месяца", - сообщили в пресс-службе Anex Tour.
Комментируя эту информацию, в пресс-службе Azur Air отметили, что "сейчас на сайте авиакомпании продажа на рейсы в Сочи открыта с 1 июля".
Ситуация с возвратами
"Тем, кто купил (авиабилеты на рейсы в Сочи с 1 июня), конечно, будут предложены либо ваучеры, либо возврат", - сообщили ТАСС в пресс-службе Azur Air.
"Интурист" пока предлагает перенос туров без доплат клиентам, путешествие которых должно было начаться до 21 июня, - то есть до новой даты предполагаемого окончания карантина в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе туроператора.
"В целом речь идет о небольшом количестве заявок, не более 100 заездов в этот период. Среди них туры с перелетом регулярными рейсами, включая невозвратные тарифы, перелетом Azur Air и бронирования только гостиниц. В каждом конкретном случае ведется работа, чтобы найти оптимальный вариант из имеющихся условий", - сообщили в пресс-службе Anex Tour.
Продление ограничений на Кубани пока не дает открыться отелям, на базе которых продавались туры. Однако в регионе работают санатории с медицинской лицензией. В этой связи Anex Tour предлагает клиентам, которые приобрели туры в Краснодарский край на базе регулярной перевозки в Сочи, а не чартерной, изменить условия бронирования, сообщили в компании. В таком случае туристу необходимо поменять изначально выбранный объект проживания на тот, который сейчас работает. Если турист бронировал только проживание в отеле без перелета, и отель будет закрыт в забронированный период, ему предлагается сдвинуть даты поездки, отметили в Anex Tour.
Не первый перенос
Туроператоры вынуждены уже во второй раз переносить старт летних турпрограмм на курортах Краснодарского края. Впервые о запуске летнего турпродукта на базе авиаперевозки Azur Air в Сочи "Интурист" и Anex Tour объявили в середине апреля. Стартовать программа должна была 1 июня. Вылеты планировались из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и Екатеринбурга, сообщали ранее ТАСС в пресс-службе "Интуриста".
В конце мая опрошенные ТАСС крупные российские туроператоры сообщили, что вынуждены сдвигать старт летних программ по некоторым внутренним направлениям, несмотря на объявленный властями РФ поэтапный выход туризма из карантина с 1 июня. Это связано с тем, что регионы РФ не синхронно выходят из режима ограничений или корректируют ранее озвученные даты. При этом в Anex Tour тогда сообщали, что перенесли начало программы в Сочи на 15 июня.
Авиакомпания Azur Air, которая до пандемии коронавируса специализировалась на чартерных рейсах за границу и была крупнейшей чартерной авиакомпанией РФ, 13 мая сообщила о начале продажи билетов на регулярные рейсы в Сочи. Сообщалось, что это будут первые регулярные полеты авиакомпании внутри России. Вылеты должны были начаться с 1 июня, программа полетов рассчитана на всю глубину весенне-летнего расписания, отмечалось в сообщении компании.