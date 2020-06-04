Туроператоры откладывают программы в Сочи с перелетом Azur Air на 1 июля

Они вынуждены переносить старт летних турпрограмм уже во второй раз

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Туроператоры Anex Tour и "Интурист" переносят на 1 июля запуск турпрограмм в Сочи на базе авиаперевозки Azur Air. Об этом сообщили ТАСС представители компаний. Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, сообщил в четверг губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Интурист" в конце мая перенес время старта чартерной программы по Сочи на 1 июля, по Анапе чартерная программа также запланирована с 1 июля", - сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора. Anex Tour также переносит программу. "По информации от перевозчика, программы Azur Air в Сочи откладываются на конец месяца", - сообщили в пресс-службе Anex Tour. Комментируя эту информацию, в пресс-службе Azur Air отметили, что "сейчас на сайте авиакомпании продажа на рейсы в Сочи открыта с 1 июля". Ситуация с возвратами "Тем, кто купил (авиабилеты на рейсы в Сочи с 1 июня), конечно, будут предложены либо ваучеры, либо возврат", - сообщили ТАСС в пресс-службе Azur Air. "Интурист" пока предлагает перенос туров без доплат клиентам, путешествие которых должно было начаться до 21 июня, - то есть до новой даты предполагаемого окончания карантина в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе туроператора.

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