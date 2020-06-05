Продажи бюджетной серии смартфонов Huawei Y стартовали в России

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Продажи бюджетной серии смартфонов Huawei Y8p, Y6p и Y5p стартовали в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня в России стартовали продажи нового демократичного смартфона Huawei Y8p с тройной основной камерой на 48 МП и OLED экраном, а также моделей Y6p с батареей с большой емкостью и Y5p с эргономичным дизайном. В России старшая модель Y8p будет продаваться в светло-голубом и черном вариантах. Стоимость гаджета составит 16 999 рублей. Стоимость Y6p и Y5p еще более доступная: 10 999 и 6 999 рублей, соответственно", – сообщили в компании.

Huawei Y8p, как и флагманские модели бренда, оснащен системой фотокамер с искусственным интеллектом. Основная тройная камера 48 МП распознает больше 500 сценариев съемки и автоматически настраивает яркость, насыщенность и контраст. Селфи-камера имеет разрешение 16 МП и оснащена режимами "Ночь", "Портрет" и HDR.

В данной модели впервые появился OLED экран диагональю 6,3 дюйма, а площадь рабочей поверхности составляет 90,17%. Кроме того, тонкий и легкий смартфон имеет довольно мощную батарею, которой хватит на целый день активного использования. Huawei Y8p дополнен встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.

В новых смартфонах молодежной серии есть фирменный магазин приложений Huawei AppGallery. Кроме этого, в них предустановлены сервисы Huawei Video, Huawei Music и Huawei Reader с обширными библиотеками контента. Модели Y8p и Y6p оснащены NFC чипом и если привязать к ним банковскую карту через приложение "Кошелек", то можно бесконтактно расплачиваться смартфоном в платежных терминалах. В будущем компания расширит возможности бесконтактных платежей для своих пользователей.

"Меньше чем за год бренду удалось организовать в России эффективную работу собственной экосистемы, независимой и неподвластной внешним факторам, в том числе политическим, и она продолжает развиваться. Ее внедрение стало возможным в том числе благодаря партнерству с отечественными разработчиками", – пояснили в пресс-службе