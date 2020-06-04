Средние цены на бензин за неделю выросли на 2 коп.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 25 по 31 мая выросли на 2 коп. по сравнению с предыдущей неделей и составили 44,86 руб. за 1 л, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 и Аи-95 выросли на 2 коп. - до 42,42 руб. и 45,86 руб. за 1 л соответственно. Стоимость Аи-98 не изменилась и осталась на уровне 52,07 руб. за 1 л.

Дизельное топливо также подорожало на 2 коп. - до 47,71 руб. за 1 л.

За отчетный период снижение цен на бензин было зафиксировано в Южно-Сахалинске - на 0,8%. Рост цен был отмечен в 21 субъекте РФ, больше всего бензин подорожал в Кирове и Севастополе - на 1,3% и 1% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,66 руб. за 1 л; Аи-95 - от 41,9 до 49,25 руб.; Аи-98 - от 49,99 до 54,83 руб.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,2 до 43,76 руб. за 1 л, Аи-95 - от 44,6 до 47,66 руб. за 1 л, Аи-98 - от 52,8 до 54,86 руб. за 1 л.

Объем выпуска бензина в РФ с 25 по 31 мая вырос на 8,1% по сравнению с предыдущей неделей - до 636,5 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 6,5% и достигло 1 млн 511,7 тыс. тонн.