В Татарстане самозанятым вернули 139 млн рублей выплаченных налогов за 2019 год

КАЗАНЬ, 4 июня. /ТАСС/. Самозанятые Татарстана получили 139 млн рублей в качестве возмещения расходов на уплату налога на профессиональный доход в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в четверг журналистам сообщила пресс-служба Минэкономики Татарстана.

"Следует отметить, что в 2019 году по налогу на профессиональный доход самозанятыми гражданами республики было уплачено 114 млн рублей. Помимо этого, в 2020 году также была уплачена часть налогов за 2019 год. В соответствии с распоряжением правительства РФ управлению Федеральной налоговой службы России выделено 1,6 млрд рублей на предоставление субсидий самозанятым гражданам, в том числе ИП-самозанятым, на возмещение уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год. В настоящее время по данным УФНС в республике самозанятым было выплачено субсидий на общую сумму более 138,9 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Для действующих и вновь зарегистрированных самозанятых граждан предоставляется "налоговый капитал" в размере одного минимального размера оплаты труда (12 130 рублей для Татарстана). За счет него самозанятые смогут в этом году проводить налоговые платежи, не привлекая собственные средства, сохраняя свои доходы и работая в правовом поле. Этот капитал увеличивает уже действующий налоговый бонус, предоставляемый автоматически в размере 10 тыс. рублей.

В мае текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому самозанятым гражданам будет возвращен уплаченный ими в 2019 году налог. Помощь самозанятым - одна из мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным для поддержки бизнеса и граждан в ситуации, сложившейся на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

В 2019 году в Татарстане зарегистрировали 57,6 тыс. самозанятых граждан. В настоящее время число зарегистрированных самозанятых выросло до 66,4 тыс.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. На данный момент число зарегистрированных в РФ самозанятых превысило 650 тысяч.