Демонтаж рухнувшего под Мурманском моста начнут 6 июня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Рухнувший после паводка железнодорожный мост под Мурманском начнут демонтировать 6 июня. Об этом говорится в сообщении компании "Российские железные дороги" (РЖД).

Днем в понедельник при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано.

"Работы по демонтажу поврежденного моста начнутся 6 июня. К этому времени на место прибудет вся необходимая техника и специалисты, которые будут задействованы в данной работе", - говорится в сообщении.

Восстановить железнодорожное сообщение с городом планируется к 23 июня, для этого предполагается задействовать новую ветку железной дороги, строящейся в рамках проекта Мурманский транспортный узел (участок "Ямалтрансстроя"), протяженностью 5,7 км. Для организации временного обхода будет построен участок пути от станции Выходной до блокпоста в 9 км, который позволит организовать движение поездов в Мурманск через станцию Мурмаши. По данным РЖД, первый участок железной дороги протяженностью 725 м уже проложили.

"Уложены первые 725 м железнодорожного пути в ходе работ по восстановлению движения поездов в сообщении с Мурманском, прерванного 1 июня в результате сильного паводка. Накануне были выполнены работы по отсыпке скального грунта и щебня, проводятся работы по устройству инженерных коммуникаций в месте пролегания нового участка. В настоящее время идет укладка первых 1 800 м пути", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте обрушения моста ведутся геодезические изыскания, проектные работы для подготовки документации на конструкцию нового моста.

Благоустройство временной конечной станции Выходной

Из-за обрушения моста изменилось движение пассажирских поездов, теперь пассажиры доезжают на поезде до станции Выходной, а до Мурманска людей доставляют автобусами. В обратном направлении также организована доставка пассажиров. Чтобы им было комфортнее ожидать поезд, на станции Выходной сделали временный зал ожидания, медицинский пункт и модульные туалеты.

"С целью обеспечения комфорта и безопасности пассажиров, прибывающих и отправляющихся со станции Выходной, железнодорожники оперативно провели работы по удлинению пассажирской платформы, обеспечили развертывание временного зала ожидания, на стации установлены модульные туалеты, диспенсеры с антисептиками", - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

По данным пресс-службы, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на станции каждые два часа проводится уборка и дезинфекция, а все пассажирские вагоны проходят подготовку в рейс в полном объеме с учетом всех санитарных мер, принимаемых в условиях текущей эпидемиологической обстановки. Дезинфекционная обработка автобусов проводится после каждого рейса.