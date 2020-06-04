Финская YIT разработает устойчивые ЦОД, работающие на возобновляемой энергии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Финская компания YIT занялась разработкой автономных центров обработки данных, работающих исключительно на возобновляемой энергии. Предложенная концепция включает не только экологически устойчивые ЦОД, но и эффективное использование выделяемого электростанциями тепла для задач сельского хозяйства и теплоснабжения, сообщает новостной портал компании.

"Основная цель нашего проекта - достижение нулевого углеродного следа благодаря дизайну дата-центров с рекордно низким уровнем вредных выбросов. Поскольку обработка данных требует большого количества электроэнергии, вопрос разработки и внедрения устойчивых решений в данной сфере сегодня особенно актуален", - отметил руководитель по техническому развитию шведского подразделения YIT Фредрик Сарвелл.

С каждым годом объем генерируемой информации и потребления данных неуклонно возрастает. В связи с этим технологические компании и аналитические подразделения корпораций нуждаются в новых мощностях для хранения и обработки больших массивов информации. Для решения данной проблемы YIT предложила использовать инновационные экологически устойчивые ЦОД, работающие на энергии ветряных турбин, солнечных батарей и гидроэлектростанций. Как известно, все они вырабатывают большие объемы тепла, и чтобы эффективно его использовать, компания также выступила с идеей перенаправлять генерируемое тепло в ближайшие теплицы для выращивания фермерских продуктов или системы централизованного теплоснабжения.

Ожидается, что реализация проекта позволит внести существенный вклад в замедление климатических изменений. В рамках проекта YIT планирует сотрудничать с местными муниципалитетами для определения оптимального местоположения новых ЦОД в Швеции, Финляндии и Норвегии.