Кабмин и "Россети" разработают дорожную карту развития технологий "умных" энергосистем

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Правительство РФ и компания "Россети" разработают план мероприятий развития технологий передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем до 2025 г. Об этом говорится в распоряжении правительства России, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Предметом настоящего соглашения (проект соглашения о намерениях между правительством России и "Россетями") является объединение и координация сторонами совместных усилий, направленных на ускорение технологического развития и достижение Российской Федерацией позиции одного из лидеров на глобальных технологических рынках в ввсокотехнологичной области "Технологии передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем", - говорится в документе.

План мероприятий будет включать целевые показатели, в том числе объем производства и продаж в России и других странах, результаты интеллектуальной деятельности, кадровый потенциал, обеспеченность научно-технологической и производственной инфраструктурой.

Детализированный план мероприятий будет создан до 2025 г. Финансироваться мероприятия будут за счет федерального бюджета и внебюджетных источников.

Стороны планируют привлекать к работе производственные, научные, образовательные и иные организации, в том числе будут открыты к международному сотрудничеству и кооперации.

Правительство в рамках соглашения, в том числе обеспечит создание комфортной регуляторной среды для развития высоких технологий, создаст условия для налогового стимулирования, финансовой поддержки и стимулирования спроса на российскую высокотехнологичную продукцию.

"Россети" в рамках соглашения направят на мероприятия плана собственные средства и иных организаций, обеспечат выпуск и продвижение продукции мирового уровня, создадут один или несколько центров компетенций, реализуют механизм поддержки развития малых предприятий и венчурные инвестиции в высокотехнологичные стартапы.

"Соглашение подготовлено в рамках исполнения поручений президента РФ по итогам ПМЭФ-2019. Они направлены на более тесное взаимодействие правительства и компаний с госучастием для развития отдельных направлений высоких технологий", - сообщили журналистам в пресс-службе "Россетей".

Предполагается, что в рамках соглашения будут предприняты совместные усилия для достижения Российской Федерацией позиции одного из лидеров на глобальных технологических рынках в области хранения и передачи электроэнергии, прогнозирования и управления электросетевым комплексом, а также в области формирования новых услуг для потребителей, уточнили в компании.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 г. одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в частности, на дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций. Имущественный комплекс включает 35 дочерних и зависимых обществ.