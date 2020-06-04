Откормочную площадку запустили в комплексе по производству баранины на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Площадка по откорму молодняка заработала в Нефтекумском городском округе Ставрополья в рамках создаваемого в регионе крупного комплекса по производству баранины. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора края.

"Площадка общей площадью 27,5 га включает в себя четыре овчарни, оснащенных кормораздатчиками и автоматизированной системой подачи воды, навесы для сортировки овец, а также склад для хранения кормов. Площадка рассчитана на единовременное содержание 14 тыс. голов овец, в год - около 50 тыс. В процессе откорма вес животных здесь увеличивается до 45-47 кг за четыре месяца", - говорится в сообщении.

В работе площадке заняты 50 человек, стоимость проекта составила 144 млн рублей. Овец будут поставлять из более чем десяти районов края. "Создание откормочных площадок, улучшение племенных характеристик поголовья позволит значительно продвинуться в развитии экспортного потенциала края, поможет в перспективе удвоить количество рабочих в овцеводческой отрасли и создаст дополнительный стимул роста для сельскохозяйственных районов Ставрополья", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.

Как сообщали ранее в краевом Минсельхозе, реализация проекта компании "Дамате" по производству баранины на Ставрополье включает в себя создание мясоперерабатывающего завода, племенных и откормочных площадок. Общая стоимость проекта превышает 2 млрд рублей, его реализация позволит увеличить производство баранины на 5 тыс. тонн в год, сейчас оно составляет в регионе порядка 25 тыс. тонн в год.