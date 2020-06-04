Новый мост в Вологодской области на самой загруженной трассе А-114 запустят в конце июня

ВОЛОГДА, 4 июня. /ТАСС/. Новый мост через реку Шексну в Шекснинском районе Вологодской области запустят в конце июня. Объект ценой в 2 млрд рублей создается в рамках масштабного проекта расширения до четырех полос самой загруженной в области федеральной трассы А-114 Вологда - Новая Ладога, соединяющей столицу региона Вологду и промышленный центр Череповец, сообщил в четверг губернатор области Олег Кувшинников.

В прошлом году инициативу области о расширении до двух полос участка трассы А-114 между Вологдой и Череповцом поддержал министр транспорта России Евгений Дитрих. В августе прошлого года проект одобрил президент Владимир Путин.

"Заканчивается строительство нового мостового сооружения через реку Шексна, который связывает районы, регионы на федеральной трассе А-114 (Вологда - Новая Ладога). Расположенный рядом с ним старый мост требует немедленного капитального ремонта, поэтому в конце июня мы запускаем новый мост, ставим на капремонт старый. А к концу года инвестиции в 2 млрд рублей дадут нам самый главный эффект - четыре полосы движения на трассе А-114 в Шекснинском районе", - рассказал Кувшинников в видеоролике, который выложил со стройплощадки на свою страницу во "ВКонтакте".

По данным пресс-службы губернатора, за два года работы строители возвели новый мост длиной 290 м вплотную к существующему. Сейчас завершены работы по надвижке мостового перехода, гидроизоляции полотна, уложен нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси. В завершающей стадии находится строительство двухуровневой транспортной развязки перед мостом. В связи с увеличением числа полос в 1,5 км от моста ведется строительство надземного пешеходного перехода через трассу А-114.

По словам начальника Упрдор "Холмогоры" Константина Чупрова, движение по новой части моста планируется запустить 20 июня. Одновременно старая часть будет перекрыта для проведения капитального ремонта. "В отличие от многих других регионов, мы приняли решение не останавливать работу строительных организаций в период пандемии. И мы видим, что оно было оправдано. Все строительные организации четко соблюдают санитарные требования, поэтому очаговых вспышек ни среди мостостроителей, ни среди дорожных строителей не зафиксировано", - сказал губернатор.

Кроме того, добавил руководитель региона, по решению президента России выделяются дополнительные средства и начинается строительство четырех полос трассы А-114 от станции Дикая до поворота на деревню Стризнево, где уже идет вырубка придорожной полосы. К осени начнется реконструкция до четырех полос участка автодороги от Шексны до поворота на аэропорт Череповца. Это значит, что через два-три года практически весь участок трассы А-114 от Вологды до Череповца, 120 км, будет четырехполосным.