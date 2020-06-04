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Следствие допрашивает гендиректора Российской венчурной компании

По итогам допроса будет определен процессуальный статус Александра Повалко

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Следствие допрашивает гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по условиям заключения инвестиционных сделок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РВК.

"Следственные действия, начатые вчера с обысков в компании, продолжаются, в настоящий момент генеральный директор РВК отвечает на вопросы органов следствия. В фокусе внимания следствия - деятельность фонда RVC I LP, в частности, сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию - "Алион", - сообщили в компании.

Эти инвестиции проводились с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур. В РВК отметили, что компания оказывает необходимое содействие следствию и надеется на "скорое и справедливое завершение разбирательства". РВК продолжает работать в обычном режиме. "Однако ситуация не может не вызвать озабоченности и недоумения у всего инвестиционного сообщества и наших партнеров", - добавили в компании.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что по итогам допроса будет определен процессуальный статус Повалко.

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