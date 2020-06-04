Росэксимбанк открыл первый корреспондентский счет в узбекской валюте для российских банков

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Росэксимбанк, входящий в группу РЭЦ (Российский экспортный центр), открыл первый корреспондентский счет в узбекской валюте для российских банков, одновременно открыв несколько счетов в рублях для банков Узбекистана, что призвано расширить возможности экспортеров и импортеров российской продукции. Об этом сообщила в четверг пресс-служба РЭЦ.

"АО "Росэксимбанк" открыл первый для российских банков корреспондентский счет в узбекских сумах. Одновременно открыты несколько ЛОРО-счетов (корреспондентские счета, открываемые банкам-респондентам - прим. ТАСС) в российских рублях для банков Республики Узбекистан. Группа РЭЦ расширяет возможности экспортеров и импортеров российской продукции по операциям в национальных валютах стран - основных торговых партнеров РФ", - рассказали в пресс-службе.

Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина отмечает важность этого шага для стимулирования международных расчетов в национальных валютах.

"Создание инфраструктурных решений для стимулирования использования в международных расчетах национальных валют позволит снизить финансовые риски экспортерам, фактически синхронизируя потоки по выручке и обязательствам компаний в одной денежной единице. Как следствие, можно ожидать снижение рисков неисполнения контрактов", - цитируют Никишину в пресс-службе.

В настоящее время Росэксимбанк уже проводит операции российских компаний в китайских юанях, казахстанских тенге, индийских рупиях, киргизских сомах, венгерских форинтах, сообщает пресс-служба РЭЦ.

Стимулирование расчетов в национальных валютах

По информации пресс-службы, еще до ввода ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, руководство РЭЦ провело несколько встреч с потенциальными эмитентами облигаций в российских рублях из Узбекистана, обсуждалось страхование выпусков облигаций в Российском агентстве по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО "ЭКСАР", входит в группу РЭЦ). Такое страхование, как ожидают в РЭЦ, стимулирует переход компаний России и Узбекистана на расчеты в национальных валютах.

"Мы обсудили параметры сделок, и, надеемся, данные наработки позволят нам провести первую такую сделку до конца этого года. У нас растет спрос на финансирование в рублях со стороны Узбекистана", - сказала Никишина, напомнив, что при финансировании экспорта высокотехнологичной продукции из РФ в российских рублях действует программа льготного финансирования Минпромторга РФ.

В РЭЦ подчеркивают, что ведется последовательное расширение сети корреспондентских счетов в национальных валютах торговых партнеров РФ, одновременно увеличивается и сеть рублевых ЛОРО-счетов на балансе Росэксимбанка для банков-нерезидентов и расчетных счетов для компаний-нерезидентов. Такие шаги направлены не только на увеличение объемов расчетов в национальных валютах, но и на финансирование в нацвалютах внешнеторговой деятельности компаний, говорится в сообщении.

"Мы, реализуя данную практику, идем за нашими экспортными потоками. В каких-то регионах, где существует постоянный объем экспортных поставок из России, мы уже активно структурируем сделки финансирования, в каких-то мы находимся на этапе выстраивая инфраструктуры на перспективу. Это и открытие счетов, и установление взаимоотношений с основными игроками на финансовых рынках этих стран", - цитируют Никинишу в пресс-службе.

Генеральный директор РЭЦ также отметила, что Российский экспортный центр, понимая, что расчетами и финансированием потребности участников внешнеэкономической деятельности не ограничиваются, принимает активное участие в дальнейшем развитии инфраструктуры финансового рынка в национальных валютах.

"Важным элементом для стимулирования экспортеров выбирать в расчетах национальные валюты является доступность финансирования. К этому понятию я отношу не просто возможность его получения, но, прежде всего, финансирование на выгодных условиях и по сроку, и по ставке. Следующий по значимости аспект, конечно же, развитие инструментов торговли валютами стран торговых партнеров РФ, включая инструменты хеджирования рисков на валютных и торговых национальных биржах", - сказала Никишина, ее цитирует пресс-служба РЭЦ.

Статистика экспорта в Узбекистан

В 2019 году экспорт из России в Узбекистан составил $3,9 млрд, 93% из которых приходилось на несырьевой неэнергетический экспорт, сообщает пресс-служба со ссылкой на данные РЭЦ. По тем же данным, в 2019 году темпы роста несырьевого неэнергетического экспорта по сравнению с 2018 годом составили 25%.

В список основных товаров российского экспорта в Узбекистан в 2019 году вошли продукция лесопромышленного комплекса, металлургии, машиностроения и АПК. Наилучшую динамику продемонстрировали легковые автомобили, нелегированный листовой прокат, оборудование для переработки минеральных веществ, подсолнечное масло, железнодорожные вагоны и железнодорожные изделия из черных металлов, сообщила пресс-служба РЭЦ.

В сообщении подчеркивается, что в Узбекистане на протяжении нескольких последних лет работает зарубежное представительство Российского экспортного центра, ставшее площадкой для коммуникации между российскими и узбекскими компаниями.

О Российском экспортном центре

Российский экспортный центр является государственным институтом поддержки несырьевого экспорта из РФ, который призван предоставлять российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. РЭЦ создан в структуре государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. В группу РЭЦ входят Росэксимбанк и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.