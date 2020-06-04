Центр исследования керна и пластовых флюидов построят в Пермском крае к 2023 году

ПЕРМЬ, 4 июня. /ТАСС/. Компания "Лукойл" построит в Перми Центр исследований керна и пластовых флюидов, с помощью которого повысится эффективность научного сопровождения разработки нефтяных месторождений. Проекту в четверг присвоили статус приоритетного, сообщил на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае врио главы региона Дмитрий Махонин.

"Решение принято поддержать данный проект и присвоить ему статус приоритетного. Он для нас является очень важным, потому что мы развиваем научно-образовательный центр, и институт керна - это знаковая точка роста для развития науки, впоследствии - бизнеса с точки зрения нефтесервисных услуг", - сказал он.

Как рассказала директор филиала компании "Лукойл - Инжиниринг" "ПермНИПИнефть" Надежда Лядова, в настоящий момент компания хранит и исследует керн в центре, расположенном в городе Кунгуре Пермского края, где находится более 137 погонных км керна с месторождений Пермского края, Западной Сибири, Печоры и Ирака. "Мы ощущаем, что мы исчерпали существующие мощности, полностью заполнено все наше хранилище и есть дефицит площадей для размещения современного оборудования, требуется строительство нового комплекса с модернизацией всего исследовательского цикла работ", - отметила она.

По словам Лядовой, основная цель нового проекта - создать инновационный высокотехнологический центр для исследования проб горных пород и нефти, газа, пластовых вод месторождений Пермского края и других регионов, где ведет деятельность "Лукойл". Здесь будут использовать онлайн-доступ к управлению оборудованием и регистрируемой информации, видеоконтроль рабочего процесса по основным показателям, комплекс современного оборудования, нейронные сети для анализа и обработки результатов исследований. Проект находится в активной фазе реализации, разработана проектная документация, выделены инвестиции. Центр разместится на одной площадке с Пермским национальным политехническим университетом (ПНИПУ) и научным центром (НОЦ) "Рациональное недропользование", что позволит совместно проводить обучающие курсы для студентов и аспирантов вуза по исследованиям керна, организовывать научно-практические конференции, готовить высококвалифицированные кадры для топливно-энергетического комплекса края и России.

По данным правительства, запланировано строительство административно-лабораторного корпуса площадью 3,9 тыс. кв. м, а также здание кернохранилища площадью 3,2 тыс. кв. м для хранения более 170 тыс. погонных метров керна. Ввод в эксплуатацию Центра должен произойти в 2023 году, стоимость реализации проекта - 437,8 млн рублей.

Филиал компании "Лукойл-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть" - высокотехнологичный научно-исследовательский и проектный институт, который решает полный цикл задач для нефтедобывающего комплекса, развивает направления по поиску и разведке, проектированию и мониторингу разработки, строительству скважин и комплексному обустройству нефтяных месторождений, разработке технологий добычи и подготовки нефти, исследованию керна. В институте работает более 1 тыс. человек, которые сопровождают 246 разрабатываемых месторождений в Пермском крае, Республики Коми, Ненецком автономном округе, выполняет более 480 видов лабораторных исследований, является правообладателем более 470 изобретений и полезных моделей.