Пчеловодческий кооператив создадут в Тамбовской области для расширения рынка сбыта меда

ТАМБОВ, 4 июня. /ТАСС/. Первый региональный пчеловодческий кооператив создадут в Тамбовской области. Объединение позволит пчеловодам обеспечить доступ к товарным рынкам, формировать крупные партии продукции, а также использовать существующие механизмы господдержки, сообщил ТАСС председатель Тамбовского общества пчеловодов Владимир Жуков.

Ранее Минсельхоз РФ выступил за создание пчеловодческих кооперативов во всех субъектах страны. В настоящий момент подобные организации образованы в Липецкой, Курской, Белгородской и ряде других областей.

"Сейчас пчеловоды начали понимать, что в одиночку выжить трудно. В связи с этим было принято решение, что в ближайшее время будет создан первый областной кооператив пчеловодов, который открывает массу преимуществ. Прежде всего, это сбыт. Одно дело, когда самостоятельно пытаешься продать мед от 15 ульев, другое, если это делает кооператив, реализуя его крупными партиями, и пчеловод получает свою долю сразу же после продажи продукции", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в области уже немало желающих стать участниками такого объединения.

Еще одним преимуществом кооператива, по словам Жукова, является государственная поддержка, которую можно получить в рамках программы "Агростартап", которая реализуется по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Это позволит вывести из тени большую часть пасек. "Также у нас есть договоренность с аграриями о том, что они будут засевать вблизи кооперативных пасек медоносные культуры, донник и фацелию, а также сократят обработку полей пестицидами, которая в минувшем году привела к гибели пчел", - сообщил Жуков.

По официальным данным, в Тамбовской области сейчас зарегистрировано более 600 пчеловодов, имеющих паспорта пасеки. Неофициальная цифра почти в девять раз больше.

В минувшем году в ряде регионов была зафиксирована гибель пчел, основной причиной которой, по оценке Минсельхоза, стало несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов, а также несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих обработках полей. В Тамбовской области в общей сложности погибло почти 2 тыс. пчелосемей, ущерб от этого составил около 12 млн рублей.