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Илон Маск назвал Amazon монополистом

Бизнесмен выступил за разделение этой компании

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск полагает, что компания Amazon обеспечила себе монополию на рынке и должна быть разделена. Такое мнение он выразил в четверг в Twitter.

"Пришло время разделить Amazon. Монополии - это неправильно", - отметил он. "Джефф Безос, это безумие", - также написал Маск, говоря об основателе Amazon.

Данные сообщения Маск опубликовал в ответ на запись другого пользователя. Последний посетовал на то, что компания Amazon отказалась выставить на продажу его книгу о новом коронавирусе через свой сетевой сервис.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана Безосом в 1994 году. Рыночная капитализация компании сейчас оценивается примерно в $1,23 трлн.

Безос, согласно оценкам агентства Bloomberg, является самым богатым человеком в мире. Его суммарное состояние превышает $149 млрд.

Теги
СШАМаск, ИлонБезос, Джеффри
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