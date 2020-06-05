Группа высокого уровня Союзного государства обсудит отмену роуминга и транзит товаров

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Белоруссии 5 июня в формате видеоконференции обсудит вопросы отмена роуминга между Москвой и Минском, транзита белорусских товаров через территорию РФ и ряд других вопросов общей повестки двух стран.

В работе заседания примут участие вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук и посол Белоруссии в Москве, наделенный полномочиями заместителя белорусского премьер-министра Владимир Семашко, а также государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, руководители отраслевых белорусских и российских министерств, ответственные работники Постоянного комитета Союзного государства.

"Одним из вопросов для рассмотрения является осуществление транзита белорусских товаров через территорию РФ в адрес получателей других государств - членов ЕАЭС, - сообщили в пресс-службе Постоянного комитета Союзного государства в преддверии встречи. - Сторонами будет заслушана информация о ходе работы по отмене роуминга на территории Союзного государства". Как ранее сообщил Рапота ТАСС, стороны по-прежнему нацелены прийти к отмене роуминга к сентябрю 2020 года.

Также будут рассмотрены проекты повесток очередных заседаний Совета министров и Высшего государственного совета Союзного государства, планируемых в этом году.

Как рассказал Рапота ТАСС, на заседании будут обсуждаться конкретные темы, связанные и с торгово-экономическими отношениями, с созданием регулирующих механизмов для решения таких вопросов, как предоставление банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, ликвидация барьеров для доступа белорусских предприятий на электронные торговые площадки РФ. "Вроде эти вопросы в основном отрегулированы, но остались некие шероховатости, которые надо убрать", - указал он.