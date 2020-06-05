Украина возобновляет внутреннее авиасообщение и открывает рестораны

Тем не менее, сегодня вступает в силу одобренное кабинетом министров решение, позволяющее заведениям общепита принимать посетителей в помещениях, а также проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м. С пятницы, кроме того, лицам старше 60 лет не обязательно придерживаться условий по самоизоляции, что требовалось от них ранее.

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Украина смягчает карантин, разрешив с пятницы внутреннее авиасообщение и работу заведений общественного питания. Соответствующее разрешение дало правительство страны, несмотря на то, что в стране сохраняется высокий уровень заражения коронавирусом. Более того, в среду Минздрав Украины сообщил о 588 новых случаев коронавируса, что стало рекордом за все время проведения тестов.

Столичный аэропорт Борисполь в пятницу возобновляет обслуживание внутренних рейсов. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, сегодня запланированы два рейса из Киева в Днепр (бывший Днепропетровск) и Одессу.

В аэропорту отметили, что в Борисполе введены новые правила пребывания для пассажиров. При въезде на территорию порта проводится скрининг температуры. В терминал, обслуживающий внутренние рейсы, допускаются только пассажиры с посадочными талонами или билетами, которые обязаны быть в медицинских масках или респираторах.

Правительство также разрешило перевозки пассажиров легковым автотранспортом до 5 человек.

Снятие ограничений

В понедельник, 1 июня, на Украине начался третий этап смягчения карантинных мер. В стране возобновили работу спортзалы и начались перевозки между регионами. В то же время по уровню заболеваемости оказались не готовы к третьему этапу ослабления карантина город Киев, Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

"Укржелдорога" уже возобновила движение более 200 пригородных электричек в 10 областях, в частности, в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой.

С понедельника также открылась для посетителей зона отчуждения вблизи Чернобыльской АЭС. Кроме того, с 1 июня по договоренности с Молдавией и Словакией Украина возобновила работу пунктов пропуска на границе с этими странами.

Карантин в стране действует с 17 марта до 22 июня, однако 11 мая начался первый этап ослабления ограничительных мер, во время которого разрешили работать некоторым торговым заведениям и учреждениям бытового обслуживания населения. Второй этап послабления начался 22 мая, когда страна перешла на модель так называемого адаптивного карантина, что означает ослабление противоэпидемических мер в регионах по решению местных комиссий.

С 22 мая в Киеве с возобновил работу наземный общественный транспорт и магазины площадью до 1 тыс. кв. м, с 25 мая открыли метрополитен. В столице и регионах во время второго этапа смягчения карантина разрешили проведение спортивных мероприятий с участием до 50 человек и без зрителей, проведение религиозных мероприятий с соблюдением нормы не более одного человека на 10 кв. м, работу городского, пригородного и регионального транспорта, а также разрешили открыть гостиницы.

Первый случай коронавируса на Украине был подтвержден 3 марта. За все время исследований в стране зафиксировано 25 410 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 11 042 человека, 747 скончались.

Киев не справляется с коронавирусом

Высокий уровень заражения коронавирусом остается в украинской столице. По этой причине сегодня собирается комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По предварительным данным, комиссия готовит решение о запрете снятия ограничительных мер в Киеве.

По словам начальника управления Госпродпотребслужбы по Киеву Олега Рубана, в столице в ближайшие дни не ожидается улучшения ситуации. "Если по итогам четверга будут зафиксированы показатели такие же высокие, как и в среду (77 заразившихся - прим.ТАСС), то будет принято решение о том, чтобы запретить дальнейшее снятие ограничительных мер", - сказал он.

Всего в Киеве 3 210 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.