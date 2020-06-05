Предприниматели на Камчатке в мае получили 59 млн рублей на выплату зарплат

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июня. /ТАСС/. Зарплатную субсидию в размере 12,1 тыс. рублей в мае получили более 4,8 тыс. сотрудников, занятых на работе в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях Камчатки. Всего субъектам малого и среднего бизнеса в регионе на эти цели перечислено около 59 млн рублей, сообщил в пятницу ТАСС бизнес-омбудсмен полуострова Станислав Борцов.

"В мае заявки на предоставление безвозмездной финансовой поддержки подали более 3 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса Камчатского края. Однако 727 обращений отклонили по разным причинам - в основном это несоответствие перечню пострадавших от коронавируса отраслей и некорректно указанные финансовые реквизиты. Всего на эти цели перечислено около 59 млн рублей, дополнительные выплаты к зарплате получили 4 864 человека, которые заняты в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях", - сказал Борцов.

По мнению омбудсмена, федеральные меры должны в большей степени учитывать особенности удаленных регионов. Например, выплата на одного сотрудника в 12,1 тыс. рублей должна быть увеличена, как минимум, до уровня МРОТ на Камчатке - это почти на 10 тыс. рублей больше.

Региональные власти на Камчатке также приняли меры для поддержки бизнеса. От налога на имущество на полуострове освобождены отели, гостиницы, хостелы, кафе и рестораны. Кроме того, транспортный налог в 2020 году не будут платить предприятия туристической отрасли. Благодаря региональному пакету антикризисных законов, нагрузка на бизнес-сообщество края будет снижена почти на 1 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в апреле поручил организовать выплаты субсидий малым и средним предприятиям, признанным наиболее пострадавшими в результате пандемии коронавируса.