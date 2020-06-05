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Министр транспорта Евгений Дитрих избран главой совета директоров ГТЛК

Его заместителем стал советник гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании Сергей Храмагин

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих избран председателем совета директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), его заместителем стал советник генерального директора ГТЛК Сергей Храмагин. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее в новый совет директоров впервые вошли Дитрих, первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов, генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев и назначенный в марте генеральный директор ГТЛК Михаил Полубояринов.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является РФ в лице министерства транспорта РФ.

Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
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