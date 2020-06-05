Исследование: выручка алкогольных магазинов в России в мае упала на 34%

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Выручка алкогольных магазинов в мае в России упала на 34% по сравнению с прошлым годом, также уменьшился средний чек. Об этом свидетельствуют данные исследования компании "Эвотор".

Для анализа использовались данные онлайн-касс "Эвотор" - более 650 тыс. устройств по всей России. Сравнивался ежемесячный оборот по онлайн-кассам в 2020 и 2019 годах с поправкой на рост базы.

"Вопреки расхожему мнению, что россияне стали больше пить на самоизоляции, выручка алкомаркетов уменьшилась на 34%, средний чек тоже упал - на 14%, до 366 рублей", - отмечается в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Выручка табачной розницы уменьшилась на 27%, а средний чек прибавил 10%, до 302 рублей. Оборот пивных магазинов сократился на 16%, а средний чек вырос на 14%, до 350 рублей, указано в исследовании.

Роста алкоголизации населения в России за период действия режима самоизоляции, введенного из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, не наблюдается, отмечал в мае главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Однако он не исключил, что употребление алкоголя после окончания ограничительных мер временно может возрасти.