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Минск направил главе "Газпрома" предложение обсудить условия поставки газа

Министерство энергетики Белоруссии предложило обсудить условия поставок газа в 2020 году и методику ценообразования с 1 января 2021 года
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© Егор Алеев/ТАСС

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики Белоруссии направило в адрес главы "Газпрома" Алексея Миллера письмо с предложением обсудить условия поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года. Об этом в пятницу сообщили белорусском ведомстве.

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"Министерство энергетики Беларуси продолжает взаимодействие по вопросам поставок природного газа с Министерством энергетики России и компанией "Газпром". В первых числах июня Минэнерго Беларуси направило письмо в адрес председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера, в котором обозначены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению, в частности по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Минэнерго рассчитывает на конструктивный диалог с российской стороной по вопросам сотрудничества в газовой сфере.

Теги
БелоруссияРоссияМиллер, Алексей Борисович
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