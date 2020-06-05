Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует покупать черешню с плодоножкой и только в местах, где проводится регулярный контроль качества продукции, например, на крупных рынках. Об этом говорится в сообщении организации.

"Покупайте черешню только в местах, где проводится регулярный контроль качества ягод. Практически на каждом крупном рынке функционирует лаборатория, занимающаяся таким контролем", - советуют эксперты.

Эксперты напомнили, что при выборе ягод покупатель имеет право требовать информацию о месте и условиях произрастания черешни у продавца, а документы на продукт должны предоставить по первому требованию. Приобретать ягоды на стихийных рынках, или "с рук" не стоит, уверены в Роспотребнадзоре.

Специалисты также подчеркивают, что у хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска, говорит о том, что ягода сорвана давно. Мякоть качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня наощупь мягкая, скорее всего, она перезрела, или начала портиться.

"Прежде всего, плодоножка должна быть. Если ее нет, то в месте ее прикрепления к ягоде образуются входные ворота для попадания грязи и микробов", - отмечается в сообщении. По данным Роспотребнадзора, плодоножка свежей ягоды эластичная, зеленого цвета. Сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод, что скорее всего негативно скажется на их вкусе.

Вкус зависит от сорта и окраски ягод. Как утверждают эксперты, желтая и розовая черешня более нежная и водянистая, вкус у нее не ярко выражен, кисло-сладкий; темноокрашенные ягоды черешни отличаются более ярким насыщенным вкусом и сладостью. Самые вкусные ягоды доступны только в разгар сезона (с конца июня по середину июля), к тому же, в это время они максимально полезны. У ранних сортов черешни менее насыщенный вкус и сладость, под конец сезона чаще встречаются перезревшие, подгнившие ягоды.

Как мыть черешню?

В Роспотребнадзоре напоминают о том, употребление немытой черешни может быть причиной развития отравлений, а также инфекционных заболеваний. При мытье черешни необходимо насыпать ее в дуршлаг, а затем промыть ягоды под струей проточной воды, выбирая рукой мусор. По мнению экспертов, для промывания стоит использовать только холодную воду, нет смысла ошпаривать ягоды кипятком или использовать мыло. После мытья надо тщательно просушите черешню.

"Если перед мытьем хвостик ягоды был удален, съесть ее надо особенно быстро, ягоды, вымытые вместе с черешком могут храниться дольше, даже при комнатной температуре", - добавили в Роспотребнадзоре. Эксперты советуют хранить черешню в холодильнике в бумажном пакете или любой пластиковой емкости. При этом ягоды, приготовленные для хранения, не стоит мыть и отделять от черешков, поскольку это уменьшит срок хранения.

В холодильнике черешня сохраняет свежесть до 10 дней. Хранить ее надо отдельно от фруктов, выделяющих этилен - яблок, бананов, иначе черешня под воздействием этилена быстро испортится. Учтите, что желтая, розовая черешня и ягоды ранних сортов плохо переносят хранение, их лучше съесть сразу, добавили в Роспотребнадзоре.