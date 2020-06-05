Объемы розничных продаж в Сингапуре снизились до рекордных за 35 лет отметок

СИНГАПУР, 5 июня. /ТАСС/. Совокупные объемы розничных продаж в Сингапуре снизились в апреле на 40,5%, что стало крупнейшим падением за последние 35 лет. Об этом говорится в распространенном в пятницу докладе управления статистики республики.

Наиболее пострадавшей от введенных 7 апреля ограничительных мер стала индустрия торговли драгоценностями и часами, объемы которой рухнули почти на 88% по сравнению с прошлогодним аналогичным показателем. "Объемы торговли в универсальных магазинах снизились на 84%, что во многом обусловлено их фактическим закрытием", - указывается в заявлении. "Продажи автомобилей также упали на 77%, книг, товаров для отдыха - примерно на 64%", - добавляет управление.

На этом фоне, подчеркивается в докладе, "розничная торговля в супермаркетах выросла почти на 75%". В период действия ограничительных мер, которые завершились здесь 1 июня, были открыты только продовольственные магазины и аптеки.

В конце прошлого месяца министерство торговли и промышленности спрогнозировало, что по итогам года ВВП страны может сократиться от 4% до 7%.