РБК: АБР просит отсрочить введение запрета на пополнение наличными анонимных кошельков

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ассоциация банков "Россия" (АБР) обратилась к председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой перенести на полгода вступление в силу поправок в закон "О Национальной платежной системе", которые вводят запрет на пополнение наличными неперсонифицированных электронных кошельков, в том числе транспортных карт. Об этом в пятницу сообщает издание РБК со ссылкой на копию письма АБР.

По информации РБК, ассоциация указывает на сложности реализации этих поправок в законодательство, которые должны вступить в силу в начале августа. При этом с трудностями столкнутся как кредитные организации, так и держатели транспортных и социальных карт, анонимное пополнение которых также попадет под запрет.

В АБР отметили, что в банках, в частности региональных, есть сервисы в формате неперсонифицированных электронных средств платежа, многие из которых выдаются узкому кругу получателей и выполняют социальную роль - транспортные карты для оплаты проезда в общественном транспорте; карты школьников для оплаты обедов; корпоративные карты для оплаты работниками компаний питания, физкультурно-оздоровительных, медицинских и иных услуг. Из-за коронавируса становится невозможным физическое присутствие человека в отделении для прохождения идентификации личности.

По данным ассоциации, для создания дистанционных каналов идентификации банкам требуются дополнительные средства в размере 1-1,5 млн рублей на одну организацию и срок от четырех до шести месяцев на разработку и внедрение ИТ-систем. Настройка процессов потребует присутствия на рабочем месте специалистов банков и ИT-подрядчиков, что затруднительно в условиях самоизоляции.

Банк России перенос сроков не поддерживает, считая, что анонимные электронные кошельки могут быть использованы для финансирования незаконных террористических организаций и распространения наркотиков. "Указанные изменения направлены на совершенствование контроля за анонимными переводами электронных денежных средств. Закон принят в августе 2019 года, широко обсуждался с участниками платежного рынка, время на реализацию указанных изменений с учетом срока вступления в силу составляет один год, что представляется достаточным в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции" - пояснил РБК представитель регулятора.