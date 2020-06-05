Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился до 68,86 рубля

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 68,86 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 78,3 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:20 мск доллар торговался на уровне 68,65 рубля (-0,7%), а евро - на отметке 78,01 рубля (-0,5%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,5% и достиг отметки 2780,32 пункта, индекс РТС увеличился на 0,7%, до 1266,42 пункта.

По данным на 10:25 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2778,56 пункта (+0,4%), а индекс РТС рос до 1275,12 пункта (+1,4%).

Российская валюта и рынок растут вслед за нефтяными котировками. Стоимость нефти Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне увеличивается до $40,5 за баррель (+1,3%), а нефти WTI - до $38,08 за баррель (+1%).