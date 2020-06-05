Эксперт: новый таможенный режим позволит создать на Хайнане развитые отраслевые цепочки

ХАЙКОУ /Китай/, 5 июня. /ТАСС/. Введение особого таможенного режима с отменой пошлин и целого ряда налогов на территории южнокитайской провинции Хайнань в соответствии с новой программой развития в ближайшем будущем может привести к формированию на острове развитых отраслевых цепочек поставок. Такую точку зрения высказал генеральный секретарь Главного центра по изучению вопросов свободной торговли при Фуданьском университете (Шанхай) Инь Чэнь.

"В Китае существуют и другие особые зоны таможенного контроля, однако Хайнаньский порт свободной торговли, в отличие от них, имеет одну особенность: налоги и пошлины на товары и услуги будут отменены не на отдельном участке, а на территории всего острова, - приводит его слова китайский информационный портал Paper. - И если в прошлом многие предприятия часто не имели возможности разместиться в особой таможенной зоне, теперь есть вероятность, что на Хайнань придут компании, которые сформируют целостную отраслевую цепочку".

Эксперт напомнил, что провинция через пять лет намеревается полностью прекратить взимать таможенные сборы при импорте широкого перечня продукции. "Согласно планам правительства, к 2025 году будет завершена работа по подготовке к запуску механизма таможенного оформления, охватывающего весь остров. Судя по всему, к этому времени власти региона больше не будут оглашать списки [отдельных] товаров, не облагаемых таможенными платежами, и начнут публиковать [немногочисленную] номенклатуру продукции, на которую пошлины все-таки сохранены", - пояснил его коллега из Университета международной экономики и торговли (Пекин) Цуй Фань.

Как отметили эксперты, Хайнань вскоре "станет символом открытости КНР", так как на острове повсюду будет вестись беспошлинная торговля. Они пояснили, что еще ни в одном из регионов Китая на территории особых таможенных зон коммерческие объекты не получали такой свободы действий. "Это настоящий прорыв. Думаю, Хайнань может стать настоящим потребительским раем", - подчеркнули они.

В понедельник Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали "Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане", в соответствии с которой администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет - окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.