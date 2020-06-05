Delivery Club работает в обычном режиме после сообщения о возможной забастовке курьеров

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сервис Delivery Club работает в обычном режиме, на смену вышло необходимое количество курьеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В четверг в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что в ближайшую пятницу курьеры Delivery Club планируют устроить забастовку, жалуясь на штрафы и увольнения.

"Сервис работает в штатном режиме, количество курьеров на смене сегодня утром соответствует плановому. Мы изучили информацию, появившуюся вчера в социальных сетях, и пришли к выводу, что она связана с тестом по увеличению зон доставки для пеших курьеров. Тест проводился в Москве несколько дней и был завершен еще до появления жалоб. Некоторые курьеры получили штрафы за отказ от принятия заказов с увеличенным расстоянием, чем и было вызвано их недовольство", - сообщили в компании, уточнив, что эти штрафы уже компенсированы курьерам.

Компания отказалась от дальнейшего применения таких штрафов, на данный момент тестирование увеличенных зон уже завершено. Иных изменений в работе курьеров за последнее время не было.

"Мы знаем, что недовольство некоторых курьеров сохраняется, мы отвечаем на их вопросы и продолжим делать это столько времени, сколько понадобится. Используемая нашими логистическими партнерами система мотивации соответствует принятой как на российском, так и на международном рынке доставки. На фоне режима домашней изоляции объем выполняемых курьерами заказов, а соответственно, и их заработок, выросли", - добавили в компании.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля и мая Delivery Club за свой счет удвоил чаевые, которые оставили курьерам пользователи через мобильное приложение.