Новую модель транспортного обслуживания в Петербурге планируется внедрить с 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Новую модель обслуживания населения Санкт-Петербурга общественным транспортом планируется внедрить с 1 ноября 2021 года. Об этом сообщил в пятницу председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков

Начало новой модели обслуживания общественным транспортом, ранее называемой реформой наземного общественного транспорта в Санкт-Петербурге, власти города перенесли с 15 июля 2020 года. Проект повысит качество транспортного обслуживания жителей города, в том числе за счет обновления парка автобусов, отказа от маршрутных такси и полного перехода на регулируемый тариф. Это позволит пассажирам использовать льготные проездные билеты на всех видах городского общественного транспорта. Также реформа исключит из сети дублирующие маршруты, когда один маршрут обслуживают коммерческий и городской перевозчики.

"Мы будем предлагать с 1 ноября 2021 года внедрить новую модель обслуживания населения общественным транспортом. Действующие договоры с перевозчиками мы продлим", - сказал Поляков.

С середины июля 2020 года власти Санкт-Петербурга планировали разыграть 18 лотов на обслуживание 131 коммерческого маршрута сроком на пять лет, в рамках новых контрактов перевозчикам потребовалось бы закупить 900 новых автобусов. До июля 2021 года планировалось разыграть оставшиеся 24 лота на обслуживание 233 маршрутов. Общая стоимость лотов оценивалась в 11,2 млрд рублей.

До вступления в силу новой модели транспортным компаниям потребуется приобрести всего около 2,6 тыс. автобусов не старше 2018 года выпуска. Из них 1,8 тыс. будут большой вместимости. Новый транспорт должен быть приспособлен для инвалидов, пожилых людей или пассажиров с детскими колясками, а также оборудован кондиционером и средствами комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом. Также во всех автобусах будет возможна оплата проезда любыми видами банковских карт. Сохранятся все виды льгот на проезд и скидки по проездным билетам длительного пользования.