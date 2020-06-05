Судоверфь "Звезда" начала строительство танкера типа Aframax для "Совкомфлота"

МОСКВА 5 июня. /ТАСС/. Судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" приступил к строительству танкера типа Aframax для "Совкомфлота". Это шестой танкер, который будет заложен на судоверфи, говорится в сообщении "Роснефти".

Всего в портфеле заказов ССК "Звезда" серия из 12 танкеров типа Aframax. На данный момент на судоверфи ведется строительство четырех из них. Головное судно серии спущено на воду и проходит швартовные испытания.

Соглашение о строительстве двух нефтеналивных судов с последующим фрахтованием "Роснефть", ССК "Звезда", "Арктик Лизинг" и "СКФ Эко" (компания группы "Совкомфлот") заключили в сентябре 2018 года. Плановый срок сдачи заказчику первого танкера - 2022 год.

Танкеры Aframax дедвейтом 114 тыс. тонн, длиной 250 м и шириной 44 м станут первыми судами такого типа, построенными в России.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается в городе Большой Камень консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка. На сегодняшний день портфель заказов судоверфи составляет 39 судов, с учетом опционов - 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть", разместившая на судоверфи заказ на 28 судов.