Кабмин распределил между пятью регионами 1,7 млрд рублей на ремонт дорог после паводков

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Правительство распределило 1,7 млрд рублей средств Федерального дорожного фонда для регионов, в которых произошли чрезвычайные ситуации природного характера. Как сообщает в пятницу официальный сайт правительства, такое решение было принято в четверг на заседании кабмина.

Как отмечается в документе, речь идет о средствах, не использованных в 2019 году и не подтвержденных регионами для использования на те же цели в 2020 году. Их общий размер - 1 млрд 699,034 млн рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг на заседании кабмина пояснил, что речь идет о средствах на дороги на Дальнем Востоке и в Сибири, пострадавшие из-за прошлогодних паводков. По его словам, деньги получат пять регионов: Амурская и Иркутская области, Приморский и Хабаровский края, а также Еврейская автономная область.