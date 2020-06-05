Эксперты: реальные доходы россиян без мер поддержки могли упасть во II квартале на 20%

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Реальные доходы населения РФ во втором квартале 2020 года могли бы рухнуть на 21,8% в годовом выражении в случае, если бы власти не предприняли антикризисных мер поддержки, следует из бюллетеня Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) об экономических и социальных последствиях распространения коронавируса в России и в мире.

"По нашим оценкам, без принятия каких-либо антикризисных мер доходы населения могли бы составить во втором квартале 2020 года 78,2% от их уровня во втором квартале 2019 года. Принятые до 11 мая меры поддержки повысят этот уровень на 2,2 п. п. Новые меры по поддержке населения и бизнеса, принятые в мае, могут добавить к доходам населения во втором квартале 2020 года 250,3 млрд рублей, что повысит их уровень еще на 1,6 п. п. Возможно, новые мероприятия Общенационального плана восстановления экономики России, который только что разработан, позволят поправить ситуацию с доходами в последующие периоды", - говорится в материалах ВШЭ.

Согласно оценке Института "Центр развития" НИУ ВШЭ, падение реальных располагаемых доходов населения может составить в 2020 году от 8,2% до 12,1% в годовом выражении в зависимости от сценария.

"Наша предыдущая оценка доходов населения во втором квартале 2020 г. была сделана на основе предположения, что во втором квартале 2020 гоад 12,5% потеряют работу и 12,5% будут получать 50% от прежнего заработка. Статистические данные и результаты опросов, появившиеся после того, как была опубликована наша оценка, не показали улучшения ситуации с занятостью, доходами и зарплатами, скорее наоборот. Тем не менее сейчас мы оставим эту предпосылку неизменной", - отмечается в бюллетене.