Прохоров прокомментировал призывы к национализации "Норникеля" после ЧП на ТЭЦ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Призывы к национализации "Норникеля", а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании, которые звучат после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, формируют опасный прецедент для бизнеса. Такое мнение огласил бывший совладелец "Норникеля", бизнесмен Михаил Прохоров.

"Процессы, которые мы наблюдаем сейчас вокруг Норильска, настораживают. Огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия, втаптывание репутации бизнесмена в грязь, а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании формируют опасный прецедент. Это серьезная угроза для всех, кто управляет и развивает частные предприятия в стране от маленьких ресторанов до промышленных гигантов", - считает Прохоров, которого цитирует пресс-служба "Онэксим".

Прохоров отметил, что глава "Норникеля" Владимир Потанин является "опытным профессионалом и грамотным руководителем", который "найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем", а сама компания - одна из лучших в области устойчивого развития и экологической политики не только на российском, но и на международном рынке.