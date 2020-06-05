Цена нефти Brent поднялась выше $41

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше уровня в $41 за баррель 6 марта текущего года.

К 12:13 мск нефть марки Brent росла на 3% - до $41,18 за баррель. В свою очередь, нефть сорта WTI торговалась на уровне $38,59 за баррель, что на 2,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Нефтяные котировки растут на новостях о том, что 6 июня состоятся министерские встречи стран ОПЕК, а затем и стран, не входящих в организацию. Источник ТАСС сообщил, что основной вопрос повестки - это продление текущего уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки после июня.