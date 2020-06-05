Роскачество советует оценивать прозрачность и чистоту вина с помощью фонарика смартфона

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Роскачество советует оценивать прозрачность и чистоту вина при его выборе с помощью фонарика смартфона. Об этом говорится в сообщении организации.

"При визуальной оценке вина стоит обратить внимание на прозрачность и чистоту. Даже насыщенные красные вина при взгляде на просвет должны быть прозрачными и "без посторонних включений". Эксперты пользуются яркой лампой, вы можете подсветить вино обычным фонариком смартфона", - отмечается в сообщении.

Как пояснили эксперты, молодое белое вино должно быть чистым, прозрачным, почти бесцветным, слегка золотистым и может обладать легким зеленоватым или лимонным оттенком. Если молодое белое сухое вино отливает янтарем, похоже по цвету на нерафинированное подсолнечное масло, то, скорее всего, оно окислено, преждевременно состарилось, и пить его не стоит. Если в вино попал кислород, то в его аромате могут присутствовать тона моченого яблока, оттенок старого погреба, подгнившей листвы.

Проблемы красных вин

Как пояснили эксперты, окисленным могут быть и красные вина, однако для них эта проблема менее распространена. В красных винах могут быть свои дефекты и их признаки. Некачественно сделанное красное будет выдавать аромат вареной свеклы. В целом, овощные "оттенки", в том числе цветной капусты, зеленого горошка, картошки из борща, могут говорить о нарушениях гигиены на винодельне.

В выдержанных красных винах может встречаться осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета. Как отметили в Роскачестве, в недорогом красном вине его быть точно не должно. Самая же распространенная проблема, как показали исследования Роскачества, - это болезнь не самого вина, а пробки, которой оно укупорено.

"Корк" - это запах мокрого картона, который полностью перебивает аромат вина. От него не застрахованы даже самые лучшие дорогие вина. Его вызывает вещество трихлоранизол, которое поражает натуральную пробку, изготавливаемую из коры дуба особой породы, растущего в Испании и Португалии. Соседняя бутылка того же вина, стоящая на полке, может быть абсолютно здоровой. Если такое вино попалось в ресторане, сомелье обязан заменить бутылку, с магазинами несколько сложнее, но в специализированных винотеках, дорожащих своей репутацией, зачастую идут на замену бутылки "коркнутого" вина.

В проблемных винах также может быть повышен уровень так называемых летучих кислот. Проще говоря, вино стремится стать винным уксусом. Характерные резкие "уксусные" оттенки также можно почувствовать в аромате вина.