Кабмин обязал сообщать в Минздрав планы распределения лекарств от коронавируса

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Производители и импортеры лекарств от коронавируса до конца года будут еженедельно направлять в Минздрав план распределения поставок медикаментов с приложением заявок, поступивших от регионов. Как сообщает в пятницу пресс-служба кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Государство возьмет под контроль распределение поставок медикаментов для лечения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. "Контролировать процесс будет Минздрав, - добавили в правительстве. - Еженедельно производители и компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств для лечения коронавируса, обязаны будут направлять туда план распределения поставок медикаментов с приложением заявок, поступивших от регионов".

"В заявках должны указываться названия препаратов и форма выпуска, сведения о медицинских организациях, в которые планируется направить медикаменты, данные о количестве пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, для которых закупаются препараты", - отметили в кабмине.

Такой порядок будет действовать до конца 2020 года. "Он повысит эффективность лекарственного обеспечения больных коронавирусом", - подчеркнули в правительстве.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,6 млн человек, около 380 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 449 834 случая заражения, выздоровели 212 680 человек, умерли 5 528. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.