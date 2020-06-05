Кабмин РФ одобрил досрочное оформление "гектаров" в собственность при ипотеке под 2% в ДФО

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, который разрешит досрочно передавать "дальневосточные гектары" в собственность получателям льготной ипотеки под 2% годовых, сообщается в пятницу на сайте кабмина. Предполагается, что после оформления кредита на строительство дома на "гектаре" участки могут передаваться в любое время, еще до истечения пятилетнего срока.

Льготная ипотека под 2% на Дальнем Востоке доступна молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар", они могут получить заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Сейчас такая ипотека оказалась недоступной для многих получателей "гектаров" из-за того, что они должны обеспечить залог, но не могут использовать для этого выданный участок.

"Одобрить проект федерального закона в части установления возможности предоставления земельного участка гражданину в собственность досрочно в случае заключения кредитного договора для строительства на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Мера касается только участков, предоставленных по программе "Дальневосточный гектар".

Как пояснили в пресс-службе Минвостокразвития РФ, для ведомства было важно "увязать" между собой две дальневосточные программы. Изначально "гектары" выдаются в безвозмездное пользование, оформить землю в собственность можно только через пять лет. При этом банки не берут в качестве залога земельные участки, которые не находятся в собственности.

"Поэтому мы предлагаем передавать земельный участок в собственность раньше, при условии того, что он будет указываться в кредитном договоре как залог. И [будет] оценен. Это позволит увеличить общую залоговую массу и сумму кредита и в принципе поможет участникам программы "Дальневосточный гектар" взять ипотеку под 2% и построить на своей земле дом", - приводят в пресс-службе слова главы Минвостокразвития Александра Козлова.

По данным министерства, за пять месяцев действия программы ипотеку под 2% оформили более 7,7 тыс. молодых семей, почти все взяли кредиты для покупки квартир. Из 73 кредитов, выданных на индивидуальное жилое строительство, только три предоставлены на возведение дома на "гектаре".

О программах

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа стала доступной для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - остальной территории России.