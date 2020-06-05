В Совфеде разъяснили порядок оплаты труда в день голосования по конституции

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Работающие в день общероссийского голосования по поправке к Конституции РФ (1 июля) россияне получат заработную плату в одинарном, а не повышенном размере, так как этот день не относится к нерабочим праздничным дням. Об этом ТАСС в пятницу сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"В любом случае граждане не должны потерять в оплате труда за июль. Что касается тех, кто будет работать 1 июля, то оплата им будет произведена в обычном размере. Аналогичная ситуация и с 24 июня, который в нашей стране объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы", - сказала Святенко.

По ее словам, так как 24 июня и 1 июля не являются праздничными днями, предшествующие им 23 и 30 июня не будут сокращенными. Святенко уточнила, что неработающие в день общероссийского голосования граждане также сохранят свою заработную плату.

Аналогичная ситуация возникала и с нерабочими днями в апреле и мае. Тогда Роструд пояснял, что в связи с тем, что нерабочий день не относится к нерабочим праздничным дням или выходным, оплата труда сотрудников, которые продолжают работать в этот период времени, производится в обычном, а не повышенном размере.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении 24 июня парада Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим. Также Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Как объяснял сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны Павел Крашенинников, выходной не станут компенсировать за счет дополнительного рабочего дня в следующем году.