Глава IAG не исключил, что оспорит в суде обязательный карантин для взъезжающих в Британию

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Международный авиационный холдинг IAG, в состав которого входят авиакомпании British Airways и испанская Iberia, допустил вероятность подачи судебного иска в отношении британских властей за введение обязательного 14-дневного карантина для всех прибывающих в страну пассажиров. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала Sky News глава IAG Уилли Уолш.

"Мы думаем, что он (карантин - прим. ТАСС) иррационален, мы думаем, что он диспропорционален, и мы рассматриваем возможность оспаривания в суде этого закона", - сказал он.

Ранее British Airways, которая понесла значительные убытки из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, признала, что ей придется пересмотреть свои планы возобновить полеты в июле в большом масштабе из-за обязательного карантина. Он начнет применяться с 8 июня и будет распространяться на всех прибывающих из-за рубежа - как подданных Великобритании, так и иностранцев.

Против подобного карантина резко выступили авиакомпании, предупредив, что это практически перечеркнет их планы начать восстановление рухнувшего практически до нуля объема авиаперевозок, нанесет мощный удар по туристическому сектору и оставит британцев без возможности отправиться в заграничный отпуск в этом году.

По последней информации Минздрава Великобритании, в стране инфицирование коронавирусом подтверждено у почти 282 тыс. человек, почти 40 тыс. человек умерли.