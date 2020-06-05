{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Глава IAG не исключил, что оспорит в суде обязательный карантин для взъезжающих в Британию

Ранее авиакомпания British Airways, которая входит в холдинг, заявила, что ей придется пересмотреть планы возобновления полетов в июле в большом масштабе из-за обязательного карантина

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Международный авиационный холдинг IAG, в состав которого входят авиакомпании British Airways и испанская Iberia, допустил вероятность подачи судебного иска в отношении британских властей за введение обязательного 14-дневного карантина для всех прибывающих в страну пассажиров. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала Sky News глава IAG Уилли Уолш.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы думаем, что он (карантин - прим. ТАСС) иррационален, мы думаем, что он диспропорционален, и мы рассматриваем возможность оспаривания в суде этого закона", - сказал он.

Ранее British Airways, которая понесла значительные убытки из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, признала, что ей придется пересмотреть свои планы возобновить полеты в июле в большом масштабе из-за обязательного карантина. Он начнет применяться с 8 июня и будет распространяться на всех прибывающих из-за рубежа - как подданных Великобритании, так и иностранцев.

Против подобного карантина резко выступили авиакомпании, предупредив, что это практически перечеркнет их планы начать восстановление рухнувшего практически до нуля объема авиаперевозок, нанесет мощный удар по туристическому сектору и оставит британцев без возможности отправиться в заграничный отпуск в этом году.

По последней информации Минздрава Великобритании, в стране инфицирование коронавирусом подтверждено у почти 282 тыс. человек, почти 40 тыс. человек умерли.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
Министры ОПЕК+ хотят добиться от Ирака и Нигерии усиленного сокращения добычи нефти в июле
Источник агентства добавил, что не ждет "особых препятствий" в переговорах
Читать полностью