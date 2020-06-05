На заводах Северодвинска заявили, что ограничительные меры не повлияют на их работу

АРХАНГЕЛЬСК, 5 июня. /ТАСС/. Вводимые в Северодвинске Архангельской области ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, не повлияют на работу крупнейших заводов города. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службах предприятий.

За последние несколько дней в Северодвинске наблюдается значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом, рост заболеваемости в городе в 2,6 раза выше, чем на остальных территориях региона, выявлено 1 248 заразившихся. Власти региона с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города.

"На сегодняшний день предприятие работает в штатном режиме. У нас не так много специалистов из Архангельска. Основная масса живет и работает здесь [в Северодвинске]", - сообщили ТАСС в пресс-службе судостроительного завода "Севмаш" (входит в ОСК).

На другом крупном предприятии Северодвинска, центре судоремонта "Звездочка", ТАСС сказали, что введенные ограничения доставляют неудобства заводу, однако в целом они не повлияют на работу.

"Наша логистика сохранится на прежнем уровне, все наши транспортные потоки будут обеспечиваться в прежнем режиме. Возникнут проблемы для тех работников, которые живут в Архангельске или в пригороде. Им будут предложены варианты либо перейти на удаленную работу, либо отпуска вне графиков, либо на личном транспорте. Ну и крайняя мера - мы готовы их разместить в наших гостиницах с учетом всех требований Роспотребнадзора", - сообщили агентству в пресс-службе компании.

Ограничительный режим в Северодвинске

В Северодвинске в 00:00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города. Исключение будет сделано для граждан, которые прибывают в город и выезжают из него в связи с исполнением должностных обязанностей или для обращения за медицинской помощью, а также для спецслужб и тех, кто следует через территорию города транзитом в Онежский район. Кроме того, госслужащие, которые проживают в Северодвинске, но работают в других населенных пунктах, перейдут на удаленный формат работы.

Крупным заводам города (ОАО "ПО "Севмаш", ОАО "Центр судоремонта "Звездочка" и некоторым другим) рекомендовано прекратить организованную перевозку работников, проживающих на территориях Архангельска, Приморского района и Новодвинска к месту работы и обратно.

По данным регионального штаба, в Архангельской области зафиксировано 2 712 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 737 пациентов выздоровели и выписаны, четыре человека умерли.