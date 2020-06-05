Крупнейший производитель овощей в Забайкалье будет собирать по три урожая в год

ЧИТА, 5 июня. /ТАСС/. Крупнейшее в Забайкальском крае предприятие по производству овощей - "Черновский овощевод" - намерено собирать в своих теплицах по три урожая огурцов и помидоров в год, сообщили журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"С начала года мы восстановили десять теплиц, теперь сеем овощные культуры в 44 теплицах на площади 4,4 гектара. К наступлению холодов планируем ввести в эксплуатацию еще 14 теплиц, которые в настоящее время ремонтируются. Это позволит предприятию собирать три урожая огурцов и томатов в год", - приводятся в сообщении слова директора предприятия Владимира Лоскутникова.

Компания уже запустила в 2020 году собственную котельную, чтобы выращивать овощи практически круглый год. Исключением станут только два зимних месяца, в которые запланирована обработка почвы и другая техническая подготовка.

"Работники "Черновского овощевода" ежедневно собирают в среднем до 2,5 тонны огурцов. На днях приступили к сбору баклажанов, хорошо растет салат. В ближайшие десять дней поспеют помидоры", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснил ТАСС сам Лоскутников, сейчас предприятие выращивает в год по два урожая, а после введения в эксплуатацию всех запланированных теплиц объем продукции вырастет на 20% в год.

Компания "Черновский овощевод" является основным производителем тепличных овощей в Забайкальском крае.

В марте вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал повысить продовольственную безопасность на Дальнем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания. Минвостокразвития и Минсельхоз РФ должны подготовить программу поддержки таких проектов.