Песков: доработка нацплана будет учитывать доминирующие отрасли в конкретных регионах

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Доработка общенационального плана восстановления экономики будет идти во взаимодействии с руководством регионов России, где доминируют те или иные отрасли. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это зависит от правительства", - ответил представитель Кремля на вопрос, главы каких регионов могут быть привлечены к доработке нацплана. Песков отметил, что у президента России Владимира Путина проходят отраслевые совещания, по итогам которых предложения по конкретным сферам экономики войдут в этот рамочный документ.

"Очевидно, что есть определенные регионы, где конкретные отрасли представлены наиболее широко, - сказал пресс-секретарь главы государства. - Естественно, [будет] взаимодействие с руководством этих регионов в плане поддержки тех самых отраслей, которые доминируют там".

Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту общенациональный план восстановления экономики. Путин предложил взять этот документ за основу и доработать в ближайшие пару недель, чтобы с начала июля приступить к его активной реализации.