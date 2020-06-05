Работа зала "Зарядье" будет нерентабельной при "шахматной" рассадке зрителей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Проводить концерты в московском концертном зале "Зарядье" при соблюдении "шахматной" рассадки зрителей будет нерентабельно, необходима выработка рекомендаций с учетом мнения профессионального музыкального сообщества. Об этом в беседе с ТАСС в пятницу заявила генеральный директор зала Ольга Жукова.

С середины марта для борьбы с распространением коронавируса в России запрещены массовые мероприятия. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что концертные залы и театры откроются лишь на последнем этапе снятия ограничений. Площадки ждут указаний своих учредителей о том, как будет строиться их работа. В качестве одной из мер предлагается рассадка зрителей в шахматном порядке.

"Если говорить о "шахматной" рассадке зрителей, мы заполним треть зала, а это около 500 мест в Большом зале и порядка 150 мест в Малом зале. Но проведение концертов того уровня, к которому привыкли наши зрители, - концертов, которые сейчас стоят в афише зала "Зарядье", будет, увы, практически невозможно. <…> Если проводить концерты в тех условиях, о которых мы сейчас слышим, это будет крайне нерентабельно", - сказала Жукова.

Гендиректор зала "Зарядье" пояснила, что деятельность комплекса и в прежние времена зависела от поддержки государства и субсидий Департамента культуры города Москвы на организацию концертов классической музыки.

По словам Жуковой, необходима встреча с Министерством культуры РФ, Департаментом культуры города Москвы, с представителями Роспотребнадзора, причем как можно скорее.

"Я верю, что руководители этих ведомств понимают необходимость встречи с музыкальным сообществом, директорами и художественными руководителями концертных и театральных площадок для рационального решения вопроса о начале нашей работы в сентябре. Эта встреча необходима для разработки верного решения, выпуска грамотных рекомендаций в кратчайший период, - отметила она. - Концертная деятельность - это долгосрочное планирование, касающееся не только организации самого концерта, но и всех финансовых решений. Так что все протоколы выхода концертных и театральных площадок нужно принимать сейчас, в августе может быть слишком поздно".

В новых реалиях

Зал "Зарядье" одним из первых адаптировался к реалиям эпохи коронавируса и уже 17 марта провел концерт в прямом эфире с участием актрисы Дарьи Мороз и пианиста Ивана Рудина. "Концерт был заранее запланирован в нашей афише и стал для исполнителей своеобразным вызовом, поскольку они впервые участвовали в проекте такого формата, - рассказала Жукова. - Потом мы уже специально договаривались с музыкантами об участии в онлайн-концертах, но ни один артист не взял и минуты подумать, все сразу соглашались".

И хотя онлайн-формат оказался крайне востребованным - число просмотров в сотни раз превышало количество мест в зале "Зарядье", - гендиректор подчеркивает, что это никогда не заменит похода в зрительный зал. "В последние несколько лет на медиарынке появилось большое количество платформ, где нон-стопом можно смотреть трансляции из лучших залов мира. Если бы зритель довольствовался этим, то не было бы аншлаговых концертов и очередей за билетами в кассы залов", - подчеркнула Жукова.

Пока у руководителей театров и концертных залов нет понимания, когда они смогут вернуться к своей основной деятельности офлайн. Зрители также соскучились по "живому" формату. "В наших соцсетях подписчики ежедневно оставляют комментарии, пишут о любимых музыкантах, концертах, спрашивают о планах зала. Купленные билеты на следующий сезон зрители не сдают обратно, надеясь, что они состоятся. Так что люди придут, как только откроются залы", - отметила гендиректор зала "Зарядье".