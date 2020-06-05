Власти Чувашии подали заявку на создание ТОСЭР в Новочебоксарске

ТАСС, 5 июня. Власти Чувашии подали заявку на создание ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) в городе Новочебоксарске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Чувашия подала заявку на создание в Новочебоксарске территории опережающего развития", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации.

Уточняется, что Новочебоксарск является промышленным городом. В частности, в городе работает ПАО "Химпром", где производится гипохлорит кальция - единственный в России цех, выпускающий данный реагент, был открыт на градообразующем предприятии Новочебоксарска в 2018 году. Кроме того, в настоящий момент предприятие выпускает новое средство для защиты от коронавирусной инфекции.

"В принципе нам даже подтвердили, что возможно в ближайшее время будет подтверждена наша заявка, и Новочебоксарск получит статус ТОСЭР", - цитирует пресс-служба главу республики Олега Николаева.

Новочебоксарск - город в Чувашии, образует городской округ город Новочебоксарск. Возник в 1960 году как поселок строителей Чебоксарской ГЭС, спутник города Чебоксары. Население города - порядка 126 тыс. человек.