ЦРПТ: операторы фискальных данных готовы к работе с маркированными лекарствами

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Все операторы фискальных данных подготовились к работе с маркируемыми лекарственными препаратами. Об этом сообщил в пятницу руководитель проекта по работе с медучреждениями группы "Фарма" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Алексей Косарев в ходе проводимой совместно с Росздравнадзором конференции.

"По состоянию на текущий момент можно говорить, что все операторы фискальных данных готовы для работы с кодами Data Matrix, с 99% мы уже протестировали интеграционное взаимодействие, передача данных работает корректно", - сказал Косарев, отметив, что функционалом можно пользоваться в рамках промышленной эксплуатации.

С 1 июля 2020 года, согласно постановлению правительства, маркировка кодами Data Matrix станет обязательной для всех лекарств. "Код на потребительской упаковке должен быть просканирован 2D-сканером, и соответственно информация об этом должна быть передана в систему мониторинга движения лекарственных препаратов через оператора фискальных данных", - пояснил Косарев.

В свою очередь, замглавы Росздравнадзора Валентина Косенко отметила высокую степень готовности аптек к работе с маркированными препаратами. "Основная масса медицинских организаций государственной и муниципальной формы собственности уже зарегистрирована. Несколько менее активно идет регистрация частных медицинских организаций. Довольно хорошо зарегистрировались организации, имеющие фармацевтическую лицензию", - рассказала Косенко.

Маркировка лекарств должна была стать обязательной с 1 января 2020 года. Однако в декабре Госдума приняла закон, который перенес срок вступления в силу положений законодательства на 1 июля. Так, был отложен на полгода срок имплементации норм, обязывающих фармпроизводителей "осуществлять обязательную маркировку лекарств". С 1 октября 2019 года в России обязательна маркировка лекарственных препаратов из перечня семи высокозатратных нозологий.