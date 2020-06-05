Прием заявок от такси и каршеринга на городские субсидии стартует в Москве 15 июня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Операторы каршеринга и таксомоторные компании смогут подать заявки на получение субсидий с 15 июня. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы по вопросу транспорта Максим Ликсутов.

"С 15 июня начнется прием заявок от таксомоторных компаний и операторов каршеринга на городские субсидии. До 26 июня заявку на возмещение кредитов и лизинговых платежей на приобретение новых автомобилей такси и каршеринга могут подать юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются перевозками в Москве или предоставляют услугу каршеринга", - сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что столичные власти поддерживают добросовестных таксомоторных перевозчиков и операторов сервиса краткосрочной аренды. "Предприятиям, которые работают по всем правилам, город предоставляет финансовую поддержку для возмещения части затрат на уплату платежей по кредитным договорам и договорам лизинга легковых такси и автомобилей каршеринга. Благодаря этому они могут активнее обновлять и расширять автопарк. Москва - единственный город в России, где внедрена подобная практика", - подчеркнул заммэра.

Узнать о порядке предоставления субсидии, а также получить формы заявки и расчета размера субсидий можно на едином транспортном портале.