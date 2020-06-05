Число буровых установок в мире за год сократилось почти в два раза

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Число нефтегазовых буровых установок в мире за год сократилось почти в два раза, до 1176, следует из данных компании Baker Hughes, специализирующейся на предоставлении нефтесервисных услуг.

В мае 2019 года в мире насчитывалось 2182 буровых установки для добычи нефти и газа.

По сравнению с апрелем этого года число буровых установок в мае снизилось на 338. В том числе в США количество установок уменьшилось на 218 - до 348. На Ближнем Востоке число установок стало меньше на 45 штук, в Африке - на 42, в Латинской Америке - на 27, в Канаде - на 10. В Европе за месяц была закрыта лишь одна буровая установка, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наоборот, наблюдается прирост - на пять штук.

Baker Hughes - нефтесервисная компания, предоставляющая услуги по бурению и оценке параметров пластов, закачиванию скважин и добыче, закачке под давлением и услуг по разработке коллекторов.