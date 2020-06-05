Кабмин обяжет компании устранять негативное влияние на экологию после закрытия предприятий

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила создать рабочую группу для подготовки до 22 июня законопроекта, обязывающего компании устранять последствия негативного воздействия на окружающую среду после вывода промышленного предприятия из эксплуатации, его ликвидации или банкротства. Об этом говорится в тексте поручения, имеющегося в распоряжении ТАСС. Подлинность документа подтвердили в пресс-службе вице-премьера.

В рабочую группу войдут представители Минэнерго, Минприроды, Минпромторга, Минфина, Минстроя, Ростехнадзора и других ведомств.

Абрамченко также поручила Минпромторгу и Минэнерго совместно с субъектами РФ провести инвентаризацию объектов промышленности и энергетики для выявления компаний-банкротов или находящихся в предбанкротром состоянии, в результате деятельности которых на объектах был нанесен вред окружающей среде. Результаты должны быть представлены до 30 июля.