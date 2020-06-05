Доля частных инвестиций в основной капитал Москвы выросла на 10% за два года

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Доля частных инвестиций от их общего объема в основной капитал московских компаний выросла на 10% за последние два года. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в основной капитал столичных компаний за первый квартал 2020 года вырос на 14,9% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 452,5 млрд рублей. Доля внебюджетных инвестиций составила 81,7%.

"Меняется и структура инвестиций. Если еще два года назад доля частных инвестиций составляла порядка 70%, то по итогам первого квартала за счет внебюджетных источников финансируется уже более 80% инвестиций в основной капитал", - цитирует пресс-служба директора Городского агентства управления инвестициями Леонида Кострому.

За последние девять лет объем инвестиций в основной капитал в столице вырос более чем в два раза. Сейчас на долю Москвы приходится 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. Один из драйверов инвестиционной активности в Москве - адресная инвестиционная программа. Ее объем на 2020-2022 годы составляет более 2 трлн рублей.