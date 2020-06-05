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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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"Норникель" за свой счет обеспечит восстановление экологии после аварии на ТЭЦ

Компания оценивает стоимость ликвидации последствий ЧС в сумму более 10 млрд рублей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Компания "Норникель" намерена полностью профинансировать восстановление экологии после аварии на ТЭЦ в Норильском районе. Об этом заявил в пятницу глава "Норникеля" Владимир Потанин в ходе совещания с представителями экологических организаций.

"Мы нацелены на использование лучших доступных технологий и выбираем оптимальные, а не самые дешевые решения с экологической точки зрения и профинансируем это полностью за счет компании, ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет, - сказал он. - Экологическую систему вернем в нормальное состояние".

Потанин добавил, что восстановление экологической ситуации будет осуществляться совместно с экологами и местным сообществом.

"Норникель" оценивает стоимость ликвидации последствий ЧС под Норильском в сумму более 10 млрд рублей.

Теги
РоссияПотанин, Владимир ОлеговичРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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